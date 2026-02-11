На Урале пьяный подросток напал с ножом на прохожих

В Екатеринбурге 17-летний школьник получил 4,5 года колонии за покушение на жизнь двух прохожих, пьяный юноша изрезал их ножом. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, в марте 2025 года пьяный юноша зашел в подъезд многоэтажки на улице Щорса и напал на незнакомого мужчину. Злоумышленник восемь раз ударил его ножом в спину. . Затем на улице Уктусской он напал на другого прохожего, дважды ударив его. Обоим пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь, они выжили.

На суде школьник заявил, что хотел лишь «причинить незначительный вред. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда юноше назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре охранник пиццерии угрожал подросткам ножом. Между сотрудником частной охраны и несовершеннолетними возникла ссора. Мужчина выхватил нож и бросился за детьми.

Ранее в Челябинске подросток угрожал ножом 15-летнему школьнику.