Только четыре человека выжили при крушении парома с 16 людьми на Ниле в Судане

Суданская сеть врачей: четыре человека из 16 выжили при крушении парома на Ниле
Reuters

Пассажирско-грузовой паром с 16 людьми на борту затонул на реке Нил в Судане, выжили только четыре человека. Об инциденте сообщает местное издание AlSudani со ссылкой на Суданскую сеть врачей.

Ее представители уточнили, что ЧП произошло в районе Вад-эль-Заки штата Белый Нил. На реке продолжается поисково-спасательная операция. Медики подчеркнули, что это уже второе за последнее время крушение пассажирского парома на Ниле.

«Это свидетельствует о тревожной тенденции на речном транспорте из-за отсутствия строгих правил безопасности и регулярных проверок речных судов, что значительно увеличивает риски для жизни мирных жителей», — говорится в заявлении Суданской сети врачей.

Они призвали власти проверить все пассажирские паромы, обеспечить соблюдение стандартов безопасности речного транспорта и установить четкие правила перевозки пассажиров, включая их допустимое количество на борту и оснащение судов спасательным оборудованием.

Председатель Суверенного совета Судана (верховного органа власти с функциями главы государства) генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал принять экстренные меры для предотвращения новых ЧП на Ниле. По его словам, решается вопрос о строительстве новых паромов взамен ветхих, ставших опасными для перевозки пассажиров.

«Суданский народ должен оставаться единым перед лицом вызовов, поскольку сплоченность и солидарность среди сынов нации — единственный путь к достижению стабильности и прогресса», — заявил он в публичном обращении.

В конце января паром затонул у побережья Филиппин. Российских туристов среди пассажиров не было.

Ранее десятки людей пропали без вести после крушения парома на Бали.
 
