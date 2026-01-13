Названы популярные зарубежные направления среди российских туристов в 2026 году

В 2026 году одними из наиболее популярных зарубежных направлений среди российских туристов будут Турция, Египет и Вьетнам. Об этом радио Sputnik рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Направление номер один – это Турция, конечно же. Дальше с огромным отрывом идут Египет, Арабские Эмираты, Таиланд и Китай. Пожалуй, сенсацией 2026 года станет Вьетнам», — отметил специалист.

По его словам, количество бронирований туров во Вьетнам может увеличиться на 100% по сравнению с 2025 годом. Эксперт также отметил, что сейчас среди российских туристов также востребована Индия. При этом турпоток из России в эту страну увеличился бы, если бы были отменены как групповые, так и индивидуальные визы.

Помимо этого, россияне начали все чаще отдавать предпочтение отдыху в Саудовской Аравии и Японии, поскольку путешественникам интересно посетить развитые и богатые страны.

До этого в АТОР рассказали, что самой популярной страной среди российских туристов в 2025 году стал ОАЭ, куда путешественники ездили чаще всего. Также в тройке наиболее востребованных направлений оказались Таиланд и Вьетнам.

Ранее стало известно, где россияне отдыхают дольше всего.