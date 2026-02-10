Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Британка совершила 17 ограблений, так как «не может перестать воровать»

В Англии будут судить женщину, совершившую 17 краж и оставшуюся на свободе
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка, получившая шанс избежать тюремного заключения, вновь признала себя виновной в краже из магазина — это уже восемнадцатый подобный эпизод в ее биографии, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, Дженнифер О'Брайен ожидает очередного судебного разбирательства после того, как снова предстала перед судом по обвинению в магазинной краже. В июле 2025 года Магистратский суд Ньюкасла приговорил ее к 18-месячному общественному приказу, пощадив от лишения свободы, но предупредив, что повторное преступление может привести к тюремному сроку.

На момент совершения первых 17 преступлений О'Брайен была беременна и страдала наркотической зависимостью. В ряде случаев женщину также обвиняли в нападении на сотрудников магазинов после того, как попытки кражи были раскрыты. Похищенные товары включали алкоголь, продукты питания, бытовую химию, канцелярские товары, игрушки и предметы интерьера.

Летом О'Брайен признала себя виновной по 17 пунктам обвинения в кражах, двум эпизодам нападения и одному случаю причинения материального ущерба. Суд проявил снисходительность, учитывая ее жизненные обстоятельства, однако уже через несколько дней после обещания отказаться от наркотиков ради ухода за 10-недельным сыном она, по данным обвинения, вновь нарушила закон.

В феврале 2026 года Дженнифер вновь предстала перед судом по обвинению в краже женского белья. Адвокат Аланна Везенкрафт заявила, что на поведение ее подзащитной повлияли тяжелые личные обстоятельства и проблемы с психическим здоровьем, поэтому она не может перестать воровать.

Ранее в Италии произошло «голливудское» ограбление инкассаторского фургона.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!