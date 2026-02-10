Британка совершила 17 ограблений, так как «не может перестать воровать»

В Англии будут судить женщину, совершившую 17 краж и оставшуюся на свободе

Британка, получившая шанс избежать тюремного заключения, вновь признала себя виновной в краже из магазина — это уже восемнадцатый подобный эпизод в ее биографии, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, Дженнифер О'Брайен ожидает очередного судебного разбирательства после того, как снова предстала перед судом по обвинению в магазинной краже. В июле 2025 года Магистратский суд Ньюкасла приговорил ее к 18-месячному общественному приказу, пощадив от лишения свободы, но предупредив, что повторное преступление может привести к тюремному сроку.

На момент совершения первых 17 преступлений О'Брайен была беременна и страдала наркотической зависимостью. В ряде случаев женщину также обвиняли в нападении на сотрудников магазинов после того, как попытки кражи были раскрыты. Похищенные товары включали алкоголь, продукты питания, бытовую химию, канцелярские товары, игрушки и предметы интерьера.

Летом О'Брайен признала себя виновной по 17 пунктам обвинения в кражах, двум эпизодам нападения и одному случаю причинения материального ущерба. Суд проявил снисходительность, учитывая ее жизненные обстоятельства, однако уже через несколько дней после обещания отказаться от наркотиков ради ухода за 10-недельным сыном она, по данным обвинения, вновь нарушила закон.

В феврале 2026 года Дженнифер вновь предстала перед судом по обвинению в краже женского белья. Адвокат Аланна Везенкрафт заявила, что на поведение ее подзащитной повлияли тяжелые личные обстоятельства и проблемы с психическим здоровьем, поэтому она не может перестать воровать.

Ранее в Италии произошло «голливудское» ограбление инкассаторского фургона.