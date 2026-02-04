Россиян предупредили о риске инфаркта из-за сильных морозов

Кардиолог Паукова: мороз может привести к гипертоническому кризу и инфаркту

Морозная погода опасна не только с точки зрения переохлаждения и ОРВИ – такая погода несет особые риски для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая гипертонию, сахарным диабетом, ожирением, а также для пожилых граждан. Пребывание на морозе может обернуться гипертоническим кризом и закончиться инфарктом, предупредила в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.

Врач объяснила, что когда человек находится на морозе, в его организме запускается «целый каскад» реакций, которые отражаются на общем состоянии. В том числе происходит сужение мелких периферических сосудов и повышение давления, при этом начинает активно работать симпатическая нервная система, провоцирующая состояние стресса.

«Она стимулирует выработку адреналина и норадреналина, повышающих частоту сердечных сокращений и поднимающих артериальное давление», — пояснила врач.

Она добавила, что часто дополнительным ударом становится тот факт, что во время холода многие начинают есть больше жирного и соленого, пренебрегая физнагрузкой – это лишь повышает риски ухудшения состояния.

«Такое сочетание факторов ещё больше увеличивает вероятность гипертонического криза, который, в свою очередь, повышает риск инфаркта миокарда», — подчеркнула кардиолог, призвав не забывать придерживаться сбалансированного рациона, регулярно заниматься спортом и контролировать давление.

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке, жителям Московского региона предстоит пережить еще две ночи с температурами ниже −20 °C.

