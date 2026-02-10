Пьяная мать кидалась ножами в 12-летнего сына

В Удмуртии мать кидалась ножами в ребенка и избежала колонии

В Удмуртии пьяная мать угрожала 12-летнему сыну и бросила в него два ножа, за это ее приговорили к 250 часам обязательных работ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошел в октябре 2025 года дома. 40-летняя обвиняемая сначала швырнула в сторону ребенка кухонный нож, который попал в стену. Затем она схватила второй нож длиной 35 сантиметров и снова бросила его в сына. Мальчик успел прикрыться подушкой, в которую и воткнулось лезвие.

Суд установил, что ребенок не провоцировал конфликт. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, мальчика из семьи изъяли, он проживает с отцом. В судебном заседании подсудимая вину признала частично, ей назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.

До этого в Пермском крае мужчину обвинили в истязании пасынка. Чтобы перевоспитать школьника, который нашел плохую компанию, отчим посадил его на трехметровую цепь на неделю.

Ранее на Урале мать привязывала семилетнего сына к кровати и ставила коленями на гречку.