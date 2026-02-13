Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду выросло

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что в общей сложности ранены пять человек. Двух мужчин доставили в больницу с предварительным диагнозом «баротравма» (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

До этого глава области заявил, что при ракетном ударе по Белгороду не выжили двое местных жителей, а пострадали трое. Из трех мужчин один был тяжело ранен, двух других госпитализировали с осколочными ранениями.

Кроме того, при ударе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура города. В Белгороде отключились электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах были выбиты окна, а повреждены оказались фасады и припаркованные автомобили.

Прошлый ракетный удар по городу ВСУ нанесли два дня назад. В результате были серьезно повреждены объекты инфраструктуры, а в нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии. Из горожан тогда никто не пострадал.

<1>

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.