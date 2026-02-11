Размер шрифта
Эксперт рассказал, у кого в марте резко вырастут пенсии

Экономист Балынин: ряду россиян в марте вдвое повысят фиксированную часть пенсии
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

В марте некоторых россиян ожидает повышение пенсии. В первую очередь это затронет граждан, которые в феврале отметили 80-летие – им фиксированную часть выплаты к страховой пенсии увеличат вдвое, а также в нее включат введенную с прошлого года надбавку за уход. Об этом в беседе с RT напомнил кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Как это отразится на размере страховой пенсии? Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра февраля составляла в декабре 36 068 рублей», — пояснил экономист.

После проведенной в январе индексации на 7,6% сумма пенсионной выплаты выросла до 38 809,17 рубля, напомнил он. Фиксированная часть выплаты по страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Таким образом, в марте пенсионеры, достигшие в 80-летия, получат страховую пенсию в размере 49 807,72 рубля.

Все надбавки и повышения произведут автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно, уточнил Балынин.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» экономист также сообщил, что минимальное дневное пособие по больничному в феврале 2026 года будет максимальным по сравнению с другими месяцами. Его составит 967,61 рубля, что выше минимального пособия в январе 2026 года на 93,64 рубля и на 166,18 рубля больше по сравнению с минимальным пособием в феврале 2025 года (или на 21%).

Ранее специалисты рекомендовали россиянам контролировать пенсионные накопления.
 
