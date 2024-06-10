Суд вернулся к делу об ОПС против основателя «Русского молока»

В Можайском городском суде Московской области начался повторный процесс по делу основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бойко-Великому, который также является основателем компании «Вашъ финансовый попечитель», инкриминируют создание преступного сообщества с целью хищения подмосковных земельных участков стоимостью 347,9 млн рублей. В настоящее время бизнесмен отбывает срок за растрату средств банка «Кредит Экспресс». По делу проходят еще девять человек, в числе которых бывшие чиновники из Рузского района Подмосковья. В 2020 году Рузский суд прекратил производство по этому делу, но кассационная инстанция отменила это решение.

По версии следствия, Бойко-Великий создал организованное преступное сообщество (ОПС) в 2003 году. Его целью стало завладение земельными участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. ОПС действовало до января 2011 года. В материалах дела упоминаются бывшие совхозы и колхозы Рузского района, где структуры бизнесмена массово скупали земельные наделы.

7 июня в Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело против бывшего совладельца Экспобанка, а также владельца сетей магазинов «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» бизнесмена Кирилла Якубовского. Бизнесмена обвиняют в сговоре с сообщниками для похищения $126 миллионов, принадлежащих инвесторам.

Ранее в Москве вынесли приговор немецкому инвестору по делу о хищениях.