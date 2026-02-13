Суд арестовал замгубернатора Челябинской области по делу о взятке

РИА Новости: замглавы Челябинской области Фалейчик арестован по делу о взятке

В Москве суд арестовал заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 апреля», — огласил решение судья.

До этого стало известно, что Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей за тот период, когда он был главой Копейского городского округа.

Взятку подозреваемый получил от директора одной из коммерческих организаций «за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность»», добавила Петренко.

12 февраля губернатор региона Алексей Текслер сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники силовых структур задержали заместителя главы Челябинской области Андрея Фалейчика в рамках следственных действий, связанных с его прежней работой.

Губернатор отказался давать оценку происходящему, однако выразил уверенность в том, что следствие объективно разберется. Действующая администрация Копейска окажет все необходимое содействие следственным мероприятиям, добавил Текслер.

