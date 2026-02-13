Размер шрифта
Экс-участник «Дома-2» ответил на слухи о том, что стал бомжом из-за долгов

Шуомен «Дома-2» Синцов назвал бредятиной сообщения о том, что живет в подъезде
Telegram-канал Mash

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Синцов опроверг слухи о том, что стал бомжом и был вынужден временно ночевать в подъезде в Подмосковье. В беседе с 360.ru он назвал эти сообщения «бредятиной», заявив о планах подать в суд, чтобы защитить честь и достоинство.

«Это все бредятина! Я никогда не был бомжом. Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и все. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали», — прокомментировал ситуацию Синцов.

Он добавил, что старается не запускать себя, нормально выглядит, а также сообщил о планах подать в суд иск о защите чести и достоинства, уточнив, что уже нашел адвоката, который будет отстаивать его интересы.

Напомним, Mash сообщил, что Синцов на протяжении полугода проживал в подъезде многоэтажки. Ссылаясь на данные местных жителей, Telegram-канал уточнил, что шоумен спал на коробках в лестничной клетке, распивал спиртные напитки и устраивал дебоши. Бывшая девушка экс-звезды заявила, что он ведет асоциальный образ жизни и погряз в долгах по микрокредитам.

Ранее экс-участница «Дома‑2» стала бездомной в Таиланде из-за травмы головы.
 
