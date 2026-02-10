Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Девушка испугалась собаки и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку

В Бельгии спасли девушку, которая из-за испуга проглотила длинную ложку
Reymy Amelinckx/Jam Press

В Бельгии девушка случайно проглотила к 17-сантиметровую ложку из-за внезапного испуга, пишет What's The Jam.

Необычный случай произошел с 28-летней Рейми Амелинкс из Румста. Ее энергичная собака породы венгерская выжла по кличке Марли внезапно запрыгнула на колени, заставив Рейми резко дернуться. Девушка держала 17-сантиметровую ложку в зубах, так как печатала двумя руками сообщение, поэтому предмет застрял в горле.

Рейми, работающая медицинским представителем, попыталась вытащить ложку рукой, но безуспешно. Когда ее бойфренд вернулся с работы, ей было так стыдно, что она промолчала и притворилась, будто ничего не произошло.

Только после ужина Рейми чувствовала, как ложка двигается внутри, вызывая вздутие, тошноту и прочие странные ощущения. Спать было невозможно в любом положении, и тогда она обратилась в больницу.

Врачи предупредили, что такая большая ложка не выйдет естественным путем, и назначили гастроскопию через два дня. Под местной анестезией ее повернули в желудке и удалили.

Рейми быстро пошла на поправку и сохранила ложку как сувенир, теперь ее возлюбленный хочет сделать из ложки «произведение искусства».

Ранее врачи спасли юную москвичку, пытавшуюся на спор проглотить целый мандарин.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!