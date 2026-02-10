Девушка испугалась собаки и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку

В Бельгии девушка случайно проглотила к 17-сантиметровую ложку из-за внезапного испуга, пишет What's The Jam.

Необычный случай произошел с 28-летней Рейми Амелинкс из Румста. Ее энергичная собака породы венгерская выжла по кличке Марли внезапно запрыгнула на колени, заставив Рейми резко дернуться. Девушка держала 17-сантиметровую ложку в зубах, так как печатала двумя руками сообщение, поэтому предмет застрял в горле.

Рейми, работающая медицинским представителем, попыталась вытащить ложку рукой, но безуспешно. Когда ее бойфренд вернулся с работы, ей было так стыдно, что она промолчала и притворилась, будто ничего не произошло.

Только после ужина Рейми чувствовала, как ложка двигается внутри, вызывая вздутие, тошноту и прочие странные ощущения. Спать было невозможно в любом положении, и тогда она обратилась в больницу.

Врачи предупредили, что такая большая ложка не выйдет естественным путем, и назначили гастроскопию через два дня. Под местной анестезией ее повернули в желудке и удалили.

Рейми быстро пошла на поправку и сохранила ложку как сувенир, теперь ее возлюбленный хочет сделать из ложки «произведение искусства».

Ранее врачи спасли юную москвичку, пытавшуюся на спор проглотить целый мандарин.