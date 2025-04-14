В России заявили, что Danone не сможет вернуться на рынок РФ

Французская компания Danone не сможет вернуться на рынок России. Об этом заявил ТАСС председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи 14 апреля сказал, что треть компаний из США утратили право на обратный выкуп своих активов, которые они продали РФ во время своего ухода с рынка в 2022 году. Он уточнил, что компании заключали с новыми собственниками колл-опционы на определенный срок. По словам главы AmCham, часть из них уже недействительна.

Алисултанов обратил внимание на эту информацию. Он отметил, что примерно такая же статистика по всем иностранным компаниям, которые покинули российский рынок.

«Например, Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок», — сказал он.

Он добавил, что компания Health & Nutrition, которая была создана на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе.

Health & Nutrition — один из крупнейших российских производителей свежих молочных продуктов и растительных альтернатив. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 21,6%, а объемы производства — на 20,6% (показатели заметно выше среднерыночных).

Ранее была раскрыта сумма потерь западных брендов из-за ухода с рынка России.