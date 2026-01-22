В Нидерландах сообщили о случаях ухудшения здоровья детей после смесей Nestle

В Нидерландах произошли как минимум четыре случая ухудшения здоровья младенцев, предположительно связанных с употреблением детского питания производства Nestle. Об этом сообщает телеканал RTL.

Согласно информации телеканала, четверо родителей обратились к врачам с жалобами на то, что у их детей появились симптомы, такие как рвота и диарея, после кормления продукцией Nestle. При этом подчеркивается, что окончательно подтвердить связь между заболеванием и конкретным продуктом пока не удалось.

Независимая потребительская организация Foodwatch заявила, что получила множество обращений от обеспокоенных родителей из разных стран Европы. Один из примеров – случай жителя Нидерландов, чей сын почувствовал недомогание вскоре после начала употребления молочной смеси от Nestle. По словам отца, у ребенка начались диарея, слабость и пропал аппетит. Врачи предположили заражение бактерией Bacillus cereus, известной своей способностью вырабатывать токсины, вызывающие пищевые отравления.

Именно обнаружение следов этой бактерии в некоторых образцах детских смесей послужило причиной масштабного отзыва продукции, инициированного Nestle.

Представители компании выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнули, что безопасность продукции является для них первостепенной задачей.

Ранее Nestle отозвала в России часть партий детского питания из-за риска наличия токсина, ввоз был временно запрещен.