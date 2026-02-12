Прокуратура передала в суд дело о взятках экс-министра на 33 млн рублей

Экс-министра образования Подмосковья ждет суд по делу о взятках на 33 млн рублей

Бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского ожидает судебное разбирательство по обвинению в получении взяток на общую сумму 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Кроме того, уголовное дело заведено в отношении директора ГКУ МО «Дирекция модернизации образования» Марии Потаповой, ее заместителя Ивана Андреенко и сотрудника учреждения Михаила Мясникова, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, Бронштейн в 2023 году, используя служебное положение и зная о выделении бюджетных средств на установку цифровых панелей в школах Подмосковья, вступил в преступный сговор с Лубским.

Полученная впоследствии субсидия была предоставлена Корпоративному университету, и, как утверждается, Лубский, по указанию Бронштейна, заключил договоры с компанией «Просвещение-Регион» на общую сумму более 1,1 млрд рублей, а также подписал акты выполненных работ.

За это Лубский, отмечает прокуратура, позднее получил от руководителя компании взятку на общую сумму 25 млн рублей, которую он разделил с Бронштейном.

Кроме того, через Лубского чиновник также получил взятку в 8 млн рублей за подписание актов по контрактам на поставку мебели в школы, добавило ведомство.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.



