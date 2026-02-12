Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Прокуратура передала в суд дело о взятках экс-министра на 33 млн рублей

Экс-министра образования Подмосковья ждет суд по делу о взятках на 33 млн рублей
Shutterstock

Бывшего министра образования Московской области Илью Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского ожидает судебное разбирательство по обвинению в получении взяток на общую сумму 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Кроме того, уголовное дело заведено в отношении директора ГКУ МО «Дирекция модернизации образования» Марии Потаповой, ее заместителя Ивана Андреенко и сотрудника учреждения Михаила Мясникова, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, Бронштейн в 2023 году, используя служебное положение и зная о выделении бюджетных средств на установку цифровых панелей в школах Подмосковья, вступил в преступный сговор с Лубским.

Полученная впоследствии субсидия была предоставлена Корпоративному университету, и, как утверждается, Лубский, по указанию Бронштейна, заключил договоры с компанией «Просвещение-Регион» на общую сумму более 1,1 млрд рублей, а также подписал акты выполненных работ.

За это Лубский, отмечает прокуратура, позднее получил от руководителя компании взятку на общую сумму 25 млн рублей, которую он разделил с Бронштейном.

Кроме того, через Лубского чиновник также получил взятку в 8 млн рублей за подписание актов по контрактам на поставку мебели в школы, добавило ведомство.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее запорожский чиновник попался на получении крупной взятки.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!