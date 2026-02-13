Размер шрифта
Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления после выходных

Синоптик Шувалов: с приходом морозов в Москву повысится атмосферное давление
Ahmet Misirligul/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящие выходные в Москве ожидается теплая погода, однако уже в начале следующей недели вернутся морозы, а в месте с ними испытания для метеозависимых людей. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Атмосферное давление начнет расти стремительными темпами уже завтра. Добавится и сильный северо-западный ветер. Во вторник-среду пик похолодания — до -16…-18°C», — отметил синоптик.

Он добавил, что погода в Москве и Подмосковье вошла в неустойчивую фазу, которая сохранится до конца февраля — начала марта.

Как сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, уже к середине будущей недели в столице и области температура воздуха с плюсовых значений опустится до –15°С в дневное время, что на 10°С отклоняется от климатической нормы.

Ранее москвичам рассказали о погоде в февральские праздники.
 
