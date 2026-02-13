Москвичей предупредили о резком перепаде температур

Первая оттепель в столичном регионе закончится внезапным возвращением морозов – уже к середине будущей недели температура воздуха с плюсовых значений опустится до -15 градусов в дневное время, что на 10 градусов отклоняется от климатической нормы. Об этом в беседе с НСН рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В феврале у нас наблюдается очень неустойчивая погода, когда волны тепла и холода быстро сменяются. Такая же ситуация у нас сохранится в предстоящие пять дней», — отметила синоптик.

По ее словам, оттепель связана с тем, что Москва попала в теплый сектор циклона, на фоне чего днем в субботу воздух прогреется до +2 градусов, что будет превышать климатическую норму примерно на 5 градусов.

Однако на следующей неделе столицу вновь накроет волной морозов, регион попадет в холодную часть циклон. Опускаться температура воздуха постепенно начнет еще с воскресенья – ожидается до -10 градусов и сильная гололедицы. Ко вторнику, 17 февраля, морозы окрепнут до -13…-18 градусов ночью и -8…-13 градусов днем, в среду ожидается до -15 градусов – по словам Поздняковой, это уже на 10 градусов ниже нормы.

«Эта волна холодной погоды может удержаться три-четыре дня», — заключила синоптик.

Ранее метеоролог предупредил, что арктический воздух принесет в столицу морозы до -20 градусов.