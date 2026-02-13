Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичей предупредили о резком перепаде температур

Синоптик Позднякова: Москву после волны тепла резко накроют сильные морозы
Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Первая оттепель в столичном регионе закончится внезапным возвращением морозов – уже к середине будущей недели температура воздуха с плюсовых значений опустится до -15 градусов в дневное время, что на 10 градусов отклоняется от климатической нормы. Об этом в беседе с НСН рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В феврале у нас наблюдается очень неустойчивая погода, когда волны тепла и холода быстро сменяются. Такая же ситуация у нас сохранится в предстоящие пять дней», — отметила синоптик.

По ее словам, оттепель связана с тем, что Москва попала в теплый сектор циклона, на фоне чего днем в субботу воздух прогреется до +2 градусов, что будет превышать климатическую норму примерно на 5 градусов.

Однако на следующей неделе столицу вновь накроет волной морозов, регион попадет в холодную часть циклон. Опускаться температура воздуха постепенно начнет еще с воскресенья – ожидается до -10 градусов и сильная гололедицы. Ко вторнику, 17 февраля, морозы окрепнут до -13…-18 градусов ночью и -8…-13 градусов днем, в среду ожидается до -15 градусов – по словам Поздняковой, это уже на 10 градусов ниже нормы.

«Эта волна холодной погоды может удержаться три-четыре дня», — заключила синоптик.

Ранее метеоролог предупредил, что арктический воздух принесет в столицу морозы до -20 градусов.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!