Россиянам рассказали, чем чревато переедание блинов на Масленицу

Врач Дианова: переедание блинов может привести к панкреатиту
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

В масленичную неделю можно есть блины как на завтрак, так и на обед или ужин, но стоит ограничивать их количество: для мужчин — три штуки, для женщин — достаточно двух. При этом важно придерживаться нормального рациона, богатого различными микроэлементами, сообщила в беседе с «Радио 1» врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Если же питаться только блинами, то можно заработать панкреатит и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредила специалист.

«Делаем все разнообразно. Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырем и серьезным последствиям», — предупредила специалист.

Масленица, которая в церковной традиции называется Сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля.

Масленичная неделя — это последние семь дней перед Великим постом в православном календаре. В народной традиции Масленица сопровождается гуляниями, блинами и проводами зимы. Неделя завершается Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста. В 2026 году он начнется 23 февраля.

Ранее россиянам рассказали, с чем ни в коем случае нельзя есть блины на Масленицу.
 
