Россиянам рассказали, с чем ни в коем случае нельзя есть блины на Масленицу

На Масленицу не стоит есть блины с овощами и фруктами, поскольку их сочетание может привести к тяжести и вздутию в животе. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Блины «дружат» далеко не со всеми продуктами. Так, их не стоит есть с сырыми овощами и фруктами. Для переваривания овощей и фруктов с одной стороны и теста с другой нужны разные ферменты, которые не дополняют, а мешают друг другу. Итог — тяжесть, вздутие. Если хочется овощей, их лучше притушить, а фрукты съесть отдельно, через час-два. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ (будь то панкреатит, холецистит или язва) может вызвать обострение сочетание жирных блинов с тяжелыми начинками — прежде всего сметаной, майонезом, жирным мясом, ветчиной или сыром. Такое сочетание продуктов — колоссальная нагрузка на печень и желчный пузырь, так как тесто снижает кислотность, а жирная начинка требует высокой кислотности для переваривания. Итог — изжога, боли и прочие расстройства ЖКТ. Сладости (сгущенное молоко, мед, шоколад, варенье, приготовленное на зиму) также относятся к тяжелым начинкам. В сочетании с жирными блинами это много быстрых углеводов, а значит — резкий скачок сахара в крови. При неумеренном употреблении это не просто лишние калории, а прямая дорога к инсулинорезистентности», — сказал он.

Умнов добавил, что блины также вредно есть с алкоголем из-за тяжелого похмелья. Врач посоветовал заменять жирные продукты более легкими аналогами.

«Крайне неблагоприятно сочетание блинов (особенно сладких) и алкоголя. Организм в первую очередь расщепляет простые углеводы, откладывая переработку этанола на потом. Итог: усиленная интоксикация, тяжелое похмелье и высокий риск обострения гастрита или панкреатита. Не стоит запивать блины и сладкой газированной водой — в таком сочетании брожение в желудке будет обеспечено. Как быть? Сметану заменить йогуртом, жирный жареный фарш — фаршем из отварной или запеченной индейки или говядины, калорийный сыр — нежным рассольным (моцареллой или брынзой в сочетании с зеленью), «зимнее» сладкое варенье — легким свежеприготовленным джемом с минимальным содержанием сахара. А запивать блины лучше всего морсом, сбитнем или горячим чаем без сахара», — добавил он.

Ранее россиянам раскрыли секрет приготовления идеальных блинов на Масленицу.