Эксперт предупредил об опасности зарядки смартфона на морозе

Если на морозе смартфон замерз, стремительно сел и выключился, то это в целом нормальная ситуация – в ней нет ничего страшного. А вот пытаться оперативно зарядить еще холодное устройство, тем более прямо на морозе – опасно, так как грозит уничтожением аккумулятора, предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист подчеркнул, что в устройствах на морозную погоду реагирует, как правило, только батарея – чем ниже ее емкость, тем быстрее она садится, что типично, к примеру, для айфонов.

«Даже если у вас относительно свежий телефон — скажем, ему год, и емкость аккумулятора еще не сильно упала, — на 20-градусном морозе при 20-25 % заряда он выключится. Часик на улице побудете, и смартфон не будет работать», — рассказал аналитик.

Никаких повреждений при этом холод устройству не наносит – его нужно будет лишь занести в тепло, согреть, а затем зарядить. А вот если пытаться подключить его к заряднику в холодном виде, на улице, в машине, то это практически «убьет» анод, пострадают химические элементы внутри батареи, что вскоре приведет ее в негодность. Подключать устройство к зарядке можно только в помещении, сам гаджет должен иметь комнатную температуру, подчеркнул Муртазин.

До этого менеджер по бренд-коммуникациям российского производителя компьютерной техники iRU Артем Пищулин рассказал «Газете.Ru», что зарядка ноутбука сразу после пребывания на морозе может привести к ускоренной деградации аккумулятора и его преждевременному выходу из строя. По его словам, наиболее уязвимым аккумулятор становится в ситуациях, когда пользователь включает или подключает ноутбук к сети сразу после холода. Низкие температуры снижают химическую активность литий-ионных элементов, из-за чего во время зарядки возрастают риски скачков напряжения, перегрузок и износа батареи.

