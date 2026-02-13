Размер шрифта
На Украине оценили масштабы сокращения численности населения

Эксперт Гладун: Украина теряет 1,15 млн человек в год
Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокая смертность, низкая рождаемость и масштабная миграции приводит к ежегодному сокращению населения более чем на 1 млн человек. Об этом в интервью агентству ТСН заявил заместитель директора по научной работе украинского Института демографии и исследований качества жизни Александр Гладун.

«Если взять в среднем, за последние четыре года ежегодно в стране рождалось примерно 185 тыс. младенцев, а умирало 505 тыс. человек. То есть естественное сокращение в среднегодовом измерении было 320 тыс. в год», — отметил специалист.

Она добавила, что если усреднить данные по миграции через западную границу Украины, то ежегодное сокращение составляет 830 тыс. человек. Таким образом, в сумме страна теряет примерно 1 млн 150 тыс. человек. При этом Гладун добавил, что статистика не полная, поскольку неизвестно сколько людей выехало через западную границу страны.

До этого на Украине раскрыли статистику смертности мобилизованных в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Предполагается, что за последний год в помещениях ТЦК не выжило 15 мобилизованных мужчин.

Ранее депутат Рады Гетманцев назвал демографическую ситуацию на Украине тяжелой и спрогнозировал выезд 200 тыс. человек в 2026 году.
 
