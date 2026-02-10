На Украине раскрыли статистику смертности мобилизованных в ТЦК

За последний год в помещениях территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналогов российских военкоматов — было убито 15 мобилизованных мужчин. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход во время выступления в зале парламента, передает РИА Новости.

По ее словам, нет такой нормы закона, которая бы предоставляла ТЦК возможность действовать как карательный орган. Скороход обратила внимание, что людей хватают на улицах, отслеживают в подъездах и до смерти бьют в помещениях ТЦК.

«Людей незаконно удерживают, калечат, убивают. У меня минимум за год более 15 дел по убийству в помещениях ТЦК из-за того, что людей забили до смерти», — сказала депутат.

Скороход обратила внимание, что Украина стремительно превращается в полицейское государство. При этом она отметила, что насильственной мобилизации бы не было, если в стране работал закон и прокуратура.

До этого полицейские на Украине задержали троих сотрудников ТЦК по подозрению в избиении мобилизованного до смерти.

В ночь на 7 февраля в полицию поступило сообщение о смерти 55-летнего мужчины. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, украинец получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Осмотрев место происшествия, следователи изъяли вещественные доказательства, а также автомобиль ТЦК, в котором были обнаружены следы крови погибшего.

Ранее сотрудники ТЦК прекратили носить видеорегистраторы во время облав.