Общество

Милонов предложил запретить курить в машине с детьми

Милонов: нужно законодательно запретить курить в авто, если в нем сидят дети
Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил на законодательном уровне закрепить запрет на курение в машине с детьми. Об этом депутат заявил в беседе с RT.

Милонов отметил, что готов подготовить поправки к ПДД и обсудить этот вопрос с Минздравом РФ.

«Почему мы не пускаем детей в курительные комнаты в аэропортах, но спокойно смотрим, как они сидят в таких же газовых камерах на колесах?» — сказал он.

По мнению Милонова, ехать и курить в машине, если в ней дети, — «это то же самое, как совместно дышать парами ртути».

В начале февраля депутат предложил запретить продавать детям на маркетплейсах игрушечное оружие, которое выглядит абсолютно так же, как настоящее. Милонов подчеркнул, что окружающие не смогут определить, является оружие в руках ребенка настоящим или игрушечным, пока оно не начнет стрелять.

Парламентарий также предложил запретить проносить игрушечное оружие в общественные места. По его мнению, родители должны забирать у детей такие предметы, чтобы избежать трагических исходов.

Ранее Милонов призвал привлекать к ответственности за навязывание детям Дня влюбленных.
 
