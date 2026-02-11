Милонов призвал привлекать к ответственности за навязывание детям Дня влюбленных

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал привлечь к ответственности пытающихся навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», — сказал Милонов.

По его мнению, в празднике есть «эротический подтекст».

Ранее Виталий Милонов предлагал вообще забыть о Дне святого Валентина, вычеркнув его из жизни россиян, а депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров призывал проводить в школах классные часы для пропаганды против этого праздника, якобы провоцирующего ранние половые контакты.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая высказала мнение, что празднование Дня всех влюбленных в России можно переосмыслить, отказавшись от упоминания святого Валентина. Она считает, что этот день вполне может стать праздником для тех, для кого важнейшими ценностями являются любовь, семья и дети, а его названиями — «День любви» или «День плюшевой игрушки».

Ранее россиянам предложили еще один вариант ребрендинга Дня влюбленных.