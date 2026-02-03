В Госдуме призвали запретить продажу игрушечного оружия на маркетплейсах

Продавать детям на маркетплейсах игрушечное оружие, которое выглядит абсолютно так же, как настоящее, нельзя. Такое мнение в разговоре с радио Sputnik выразил заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что окружающие не смогут определить, является оружие в руках ребенка настоящим или игрушечным, пока оно не начнет стрелять.

«Потому что, так называемые, копии оружия, действительно выглядят абсолютно так же, как и настоящие. Те же самые полицейские, видя человека с оружием, не понимают, как реагировать, потому что если это настоящий пистолет, то нужно нейтрализовывать, а если игрушечный, то это будет ошибочное решение», — отметил Милонов.

Парламентарий также предложил запретить проносить игрушечное оружие в общественные места. По его мнению, родители должны забирать у детей такие предметы, чтобы избежать трагических исходов.

До этого член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов говорил, что в учебных заведениях необходимо установить железные двери с замками, чтобы избежать трагедий. Кроме того, специалист призвал ввести на общеобразовательном уровне уроки начальной военной подготовки.

