Врач рассказала, в каких случаях бытовая рана — повод обратиться к врачу

За состоянием любой, даже небольшой раны, важно внимательно следить. Если проигнорировать воспалительный процесс, последствия могут быть серьезными, вплоть до некроза тканей. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач Арина Козлова.

Первым тревожным сигналом специалист называет боль: если она уже начала стихать, но внезапно вернулась, стала острой и пульсирующей, — это повод для беспокойства.

Не менее важны визуальные изменения. Покраснение, которое не просто сохраняется, а активно распространяется, становится багровым или горячим на ощупь, указывает на воспаление. Особенно опасна бледная, синюшная или мраморная окраска кожи — это признак нарушения кровоснабжения и начинающегося повреждения тканей, отметила Козлова.

Отек также требует контроля. Если припухлость нарастает, становится плотной и уходит далеко за границы раны, это говорит о скоплении жидкости или серьезном воспалительном процессе.

Характер выделений — еще один важный критерий. Появление мутного, желтого или зеленого содержимого с гнилостным запахом свидетельствует о гнойной инфекции. Когда к этому присоединяются температура, озноб и слабость, — инфекция, вероятно, начала распространяться по организму.

Самыми опасными сигналами Козлова называет потерю чувствительности, похолодание и потемнение кожи вокруг раны — это прямые признаки некроза.

«Вот это уже прямое отмирание тканей. При любом из этих симптомов действовать нужно немедленно, бегом к врачу. Время здесь решает все», — заключила врач.

Недавно в Эдинбурге местной жительнице Лоррейн Петти пришлось ампутировать правую руку спустя несколько дней после того, как медицинские работники не придали значения изменению цвета ее конечности.

По словам родственников, в октябре 2025 года Лоррейн заметила, что пальцы на ее правой руке начали темнеть и приобретать фиолетовый и черный оттенок. Изначально она решила, что это синяки, связанные с обследованиями из-за диабета. Однако изменение цвета быстро распространилось вверх по руке.

Петти обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц. Как утверждает ее дочь, медицинская сестра предположила, что потемнение могло быть следами чернил от старых газет.

