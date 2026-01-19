Женщине ампутировали руку после того, как врачи приняли некроз за чернила газеты

Жительнице Эдинбурга Лоррейн Петти пришлось ампутировать правую руку спустя несколько дней после того, как медицинские работники не придали значения изменению цвета ее конечности, пишет LADBible.

По словам родственников, в октябре 2025 года Лоррейн заметила, что пальцы на ее правой руке начали темнеть и приобретать фиолетовый и черный оттенок. Изначально она решила, что это синяки, связанные с обследованиями из-за диабета. Однако изменение цвета быстро распространилось вверх по руке.

Петти обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц. Как утверждает ее дочь, медицинская сестра предположила, что потемнение могло быть следами чернил от старых газет. Несмотря на то что пациентка не читала газет, а рентген не выявил переломов, врачи сочли изменения обычными ушибами и отпустили шотландку домой.

Состояние Лоррейн продолжало ухудшаться, и семья обратилась в другую больницу. Там врачи диагностировали у нее некроз, вызванный тромбом, перекрывшим кровоснабжение руки. Пациентку срочно прооперировали, однако было установлено, что некроз распространился глубже, и спасти конечность уже невозможно, поэтому было принято решение об ампутации.

Женщина провела около месяца в стационаре, после чего была выписана домой. Однако ее состояние продолжало ухудшаться — врачам не удалось ее спасти. Родственники Лоррейн считают, что ампутация и позднее выявление тромбоза сыграли ключевую роль в резком ухудшении ее здоровья. По словам семьи, врачи так и не смогли объяснить причину образования тромба.

Ранее на Карибах туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук.