Врач: активная умственная работа помогает похудеть

Сбросить лишний вес помогают не только физические упражнения, изматывающие тренировки и диеты – активная мозговая деятельность увеличивает расход организмом калорий на 21%. Час интеллектуальных игр можно приравнять к 25 минутам бега, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

Она подчеркнула, что мозговая работа – это самая энергоёмкая деятельность. Хотя мозг составляет лишь 2% массы тела, он расходует 25% от общего количества калорий. Так, например, легкая умственная работа наращивает расход калорий на 2,1%, средняя – на 6,8%. Если же это сложные расчеты, экзамен и так далее, то расход калорий возрастает на 21%, подчеркнула врач.

«Если в среднем человек сжигает 1200 калорий за день, то прибавка на 21% равна еще 240 ккал в час, — пояснила диетолог. — Чтобы сжечь 240 ккал физически, нужно 30 минут крутить велотренажер со скоростью 22 км/ч или бежать 25 минут при умеренном темпе на беговой дорожке».

В то же время она добавила, что интеллектуальная деятельность не может стать полной заменой физической активности. Как минимум, организм нуждается в движении, перерывах, прогулках каждые 40-45 минут умственной работы. Также важно пить достаточно жидкости, заключила врач.

До этого врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что даже если человек очень интенсивно занимается умственным трудом, он тратит максимум до 100 ккал. Если говорить о физических нагрузках, например ходьбе быстрым шагом со скоростью 5 км/ч, то за час можно потерять примерно 250 ккал. В случае с активными танцами или лыжным спортом, это 600 ккал. Самые большие потери калорий происходят при высоких физических нагрузках, но никак не при умственных, подчеркнула она.

Ранее стало известно, какие продукты во время беременности влияют на интеллект ребенка.