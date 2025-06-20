Врач объяснила, при какой работе люди тратят больше калорий — физической или умственной

Существует мнение, что когда человек занимается умственным трудом, он тратит большое количество калорий. Но так ли это на самом деле? Разобраться в этом вопросе в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

«Бытует мнение, что мозг потребляет много энергии и, соответственно, много калорий. Следуя этой логике, некоторые полагают, что люди, которые постоянно занимаются умственным трудом, должны быть худыми. Однако это совсем не так», — подчеркнула врач.

По ее словам, даже при самой интенсивной умственной работе мозг в час тратит дополнительно примерно 25 ккал. Когда человек сидит и работает за компьютером или, например, за книгой, то в час организму требуется всего лишь 50-75 ккал. Следовательно, даже если человек очень интенсивно занимается умственным трудом, он тратит максимум до 100 ккал.

Если говорить о физических нагрузках, например ходьбе быстрым шагом со скоростью 5 км/ч, то за час можно потерять примерно 250 ккал. В случае с активными танцами или лыжным спортом, это 600 ккал.

«Таким образом, без всякого сомнения, самые большие потери калорий происходят при высоких физических нагрузках, но никак не при умственных», — резюмировала Устинова.

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