Стало известно, какие продукты во время беременности влияют на интеллект ребенка

Врач Милютина: дефицит йода при беременности снижает умственное развитие ребенка
SergioViana/Shutterstock/FOTODOM

Беременным женщинам важно тщательно следить за своим рационом – он влияет, в том числе, и на развитие мозга ребенка, его интеллект. Критически важную роль в этом играет йод в составе продуктов, сообщила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Врач призвала будущих мам в первую очередь контролировать баланс белков и полезных жиров в рационе. Так, нужно регулярно употреблять сливочное и растительное масла, орехи. Кроме того, важна фолиевая кислота, которая содержится в листьях, овощах, зеленых фруктах.

«Очень важен йод — это морепродукты и йодированная соль. Если говорить по йоду, то при сниженной функции щитовидной железы у матерей умственное развитие у детей снижается. Чем оно лучше, тем выше IQ у ребенка», — отметила собеседница НСН.

Что касается благоприятного периода для зачатия, то традиционно в акушерстве принято считать лучшим периодом для этого – август-сентябрь, однако все это условно, подчеркнула специалист. Она посоветовала не ориентироваться на месяцы для зачатия и рождения, отметив, что в вопросе интеллектуального развития ребенка намного более важную роль играет сочетание массы факторов.

До этого заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин заявил , что даже рождение с очень высокими интеллектуальными показателями не гарантирует ребенку, что он вырастет гением – для этого требуется поддержка из внешней среды. Без добавления к интеллектуальным способностям и проявлениям таланта грамотно выстроенной внешней среды и поддержки даже из очень умного от природы ребенка гений не вырастет. При этом такой ребенок, вероятно, добьется успехов в своей профессиональной деятельности – например, он может стать хорошим рабочим, пояснил специалист.

Ранее ученые нашли источник творческой гениальности в трудном детстве.

