Общество

Россиян предупредили об опасности упрощенного подтверждения покупок на маркетплейсах

Эксперт Иевлев: взлом аккаунта на маркетплейсе может обернуться долгами
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Упрощенная схема подтверждения операций при покупках на маркетплейсах может быть использована мошенниками. После взлома аккаунта они могут оформить на пользователя кредит или рассрочку. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

Специалист подчеркнул, что главным риском для владельцев аккаунтов на торговых площадках является взлом учетной записи.

«Злоумышленники могут не только делать покупки с привязанной карты, но и, используя упрощенные процедуры верификации, оформить кредитные продукты на имя владельца аккаунта», — рассказал он.

По словам эксперта, в результате таких действий пользователи могут столкнуться с долгами, штрафами и длительными разбирательствами по оспариванию операций, совершенных злоумышленниками. Помимо этого, есть риск блокировки аккаунта из-за подозрения в мошенничестве. В таком случае восстановить контроль станет особенно сложно.

Иевлев добавил, что еще одну угрозу представляют персональные данные, которые указаны в учетной записи. При взломе злоумышленники получают доступ к номеру телефона владельца, а также его адресу и истории заказов. Впоследствии данная информация может быть использована для фишинга или целенаправленных атак, предупредил специалист.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что мошенники начали массово предлагать пользователям социальных сетей «заработок» через участие в партнерских программах маркетплейсов. После этого злоумышленники используют аккаунты жертв для оформления дорогих покупок в рассрочку и сплит.

Ранее в России спрогнозировали скачок цен на маркетплейсах из-за новых правил.
 
