Россиян предупредили об опасности упрощенного подтверждения покупок на маркетплейсах

Упрощенная схема подтверждения операций при покупках на маркетплейсах может быть использована мошенниками. После взлома аккаунта они могут оформить на пользователя кредит или рассрочку. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

Специалист подчеркнул, что главным риском для владельцев аккаунтов на торговых площадках является взлом учетной записи.

«Злоумышленники могут не только делать покупки с привязанной карты, но и, используя упрощенные процедуры верификации, оформить кредитные продукты на имя владельца аккаунта», — рассказал он.

По словам эксперта, в результате таких действий пользователи могут столкнуться с долгами, штрафами и длительными разбирательствами по оспариванию операций, совершенных злоумышленниками. Помимо этого, есть риск блокировки аккаунта из-за подозрения в мошенничестве. В таком случае восстановить контроль станет особенно сложно.

Иевлев добавил, что еще одну угрозу представляют персональные данные, которые указаны в учетной записи. При взломе злоумышленники получают доступ к номеру телефона владельца, а также его адресу и истории заказов. Впоследствии данная информация может быть использована для фишинга или целенаправленных атак, предупредил специалист.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что мошенники начали массово предлагать пользователям социальных сетей «заработок» через участие в партнерских программах маркетплейсов. После этого злоумышленники используют аккаунты жертв для оформления дорогих покупок в рассрочку и сплит.

