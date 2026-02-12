В России спрогнозировали скачок цен на маркетплейсах из-за новых правил

НДС в 22% на иностранные товары почти не отразится на крупных торговых сетях – в первую очередь это ударит по продавцам на маркетплейсах. Продавцы, стремящиеся реализовать товары на онлайн-площадках подешевле, будут вынуждены повысить цены, предупредил в беседе с НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Он пояснил, что на торговых сетях изменения не отразятся из-за того, что большинство из них уже итак платят НДС по ставке в 22%, поэтому перемены касательно иностранных товаров отразятся именно на онлайн-магазинах. Такие площадки как раз в большей степени ориентированы на зарубежные товары, пояснил специалист.

«Официальные поставщики больших брендов не заметят перемен, а вот иные участники рынка, которые предлагают что-то по более низкой цене, будут вынуждены повысить цены», — отметил Карпов.

Напомним, накануне глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах ввести с 2027 года НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что такие нововведения необходимы, чтобы создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Также Алиханов считает необходимым привлекать маркетплейсы к ответственности за незаконный товарооборот.

