Врач дал советы жаворонкам и совам, как выстроить режим

Совам и жаворонкам необходимо спать одинаковое количество часов. При этом важно учитывать, что пик их активности приходится на разное время суток. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Совы и жаворонки отличаются не тем, в какое время они ложатся спать, а тем, когда наступает пик их активности. У жаворонков в первой половине дня, а у сов, соответственно, позже. На самом деле человеку нужно спать 8 часов», — отметил специалист.

Из-за позднего пика активности совам приходится засыпать позже, но просыпаться по социальным часам, поэтому зачастую выспаться им не удается. Именно поэтому представителям этой категории людей важно выбирать работу, которая начинается с 10 или 11 часов, добавил он.

Недавно ученые из Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида пришли к выводу, что сон можно «накапливать» — часы для отдыха заранее помогут легче переносить недосып и быстрее восстанавливаться после перегрузок.

Исследователи проанализировали данные экспериментов, в которых участники перед ожидаемым периодом жесткого недосыпания увеличили продолжительность сна до 9-10 часов в сутки. По сравнению с теми, кто спал в обычном режиме, такие люди лучше сохраняли внимание и работоспособность в период повышенной нагрузки и быстрее возвращались к нормальному состоянию после этого.

Ранее эксперты выявили пять разных режимов сна и бодрствования.