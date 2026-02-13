Размер шрифта
Психолог рассказал, как пережить День всех влюбленных в одиночестве

Психолог Кудряшов: 14 февраля одиноким нужно сходить на свидание с самим собой
IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Не имеющим пары россиянам зачастую тяжело переживать День всех влюбленных, однако при желании можно избежать негативного настроения. Для этого важно воспринимать этот день как конкретное событие, а не доказательство романтической несостоятельности, считает клинический психолог Дмитрий Кудряшов. Одинокому человеку в эту дату будет полезно сходить на свидание с самим собой, заявил он Общественной Службе Новостей.

Специалист призвал смягчать формулировки, например не называть себя одиноким, а просто говорить, что в данный момент нет партнера. Такой подход позволяет психике легче воспринимать конкретный момент жизни, поэтому важно самому не формулировать сложившуюся ситуацию, как подтверждение собственной несостоятельности, пояснил психолог.

Он призвал в этот день не зацикливаться на негативе, чтобы не попасть в когнитивную ловушку и не поддаться навязанным стереотипам – возможно, что человеку в данный момент и не нужна пара, однако ложные убеждения окружающих заставляют его сомневаться.

«Когда мы хоть немножко прислушиваемся и проверяем, а что это вообще за мысли, как они звучат и что конкретно мы представляем себе, думая об идеальном 14 февраля и том, что у нас как-то по-другому, то там часто вообще ненужный спам оказывается. Не наши истинные желания и потребности, а куча всякой ерунды, которая навязывается нам маркетингом и культурой», — объяснил Кудряшов.

По его мнению, свидание с самим с собой в День всех влюбленных – это хороший способ провести время. Можно, в частности, сходить в ресторан, на массаж, погулять, встретиться с друзьями или посмотреть дома любимый фильм. Главное – не уходить в негатив, заключил психолог.

До этого психолог Наталья Наумова рассказала «Газете.Ru», что нежелание партнера отмечать День святого Валентина вовсе не говорит о плохих отношениях в паре, поэтому прежде чем обижаться на отказ, важно поговорить и выяснить причины. По словам психолога, заставлять партнера отмечать праздник нельзя, потому что это чревато обидами.

Ранее был назван самый желанный подарок на День всех влюбленных.
 
