Психолог рассказала, что делать, если партнер не хочет отмечать День святого Валентина

Нежелание партнера отмечать День святого Валентина вовсе не говорит о плохих отношениях в паре, поэтому прежде чем обижаться на отказ, важно поговорить и выяснить причины. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Наталья Наумова.

«В паре у людей могут быть разные мнения даже на празднование Дня святого Валентина. Важно не обижаться, не рушить отношения от того, что один хочет, a второй не хочет отмечать праздник, а поговорить и узнать, что для второго значит праздник, почему не хочет. Возможно, есть такой способ, который подойдет. Иногда бывает не хватает диалога в отношениях для того, чтобы понять, чего хочется каждому. Возможно, вторая половинка, которая отказывается от праздника, очень нежно любит своего партнера, но при этом чувствует, что нужно каждый день воспринимать как праздник. Тут у каждого могут быть свои смыслы, и поэтому, прежде чем обижаться, важно все-таки общаться, задавать вопросы и взаимодействовать. Если второй человек не хочет отмечать праздник, это вовсе не свидетельствует о том, что плохие отношения, но может и свидетельствовать об этом. Тут важно именно в диалоге это прояснять, понимать, что происходит. Возможно, что второй человечек в паре обиделся и просто в данный момент таким образом пытается показать, что обиделся. Возможно, там совсем нет диалога, а иногда, может быть, просто не видит в этом смысла или видит другие способы, как можно вместе провести время», — сказала она.

По словам психолога, заставлять партнера отмечать праздник нельзя, потому что это чревато обидами.

«Заставлять никого не стоит, потому что когда человека заставляют, принуждают — это порабощение воли, и позиция, когда отношения выстраиваются не на равных. Если кто-то победил, а кто-то проиграл, то чуть позже через эту обиду все-таки что-то вернется. Важно договариваться, рассказывать, почему вам так важно и значимо отметить праздник, как бы вам хотелось бы. Рассказывать о своих чувствах, о своих переживаниях, о своем отношении к своему партнеру, и через это, возможно, услышав вас, ваш партнер согласится и тоже захочет отмечать праздник. Важно не давить, а делиться своими чувствами, переживаниями в какой-то степени своей уязвимостью. И важно суметь услышать свою вторую половинку, что для этого для вашего родного человечка важно, что для нее или него дорого, и почему этот человек отказывается. И правда, отношения намного важнее, нежели способ, как не будут отмечаться какие-либо праздники этих отношений. Важно, что отношения есть и важно их беречь и над ними работать», — добавила она.

