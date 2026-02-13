Врач раскрыл россиянам неожиданный способ избежать упадка сил в конце зимы

В конце зимы - начале весны многие россияне сталкиваются с дефицитом витаминов, на фоне чего наблюдается упадок сил. Чтобы сохранить ментальное и физическое здоровье важно пить больше воды, а также горячих напитков, рассказал RT кафедры медицинской элементологии РУДН кандидат медицинских наук Андрей Скальный.

«Вода является универсальным растворителем и регулирует водно-солевой баланс, — пояснил врач. — Также рекомендовано употребление растительной клетчатки для стимуляции работы кишечника. Кстати, хорошими источниками витаминов станут соленья, квашеные овощи и грибы».

Зачастую в этот период времени в организме замедляется метаболизм – предотвратить это можно с помощью строгого следования режиму сна. Кроме того, нельзя забывать о физической активности, регулярно проходить медосмотр и сдавать анализы на дефициты макро- и микроэлементов, витаминов, отметил Скальный.

«Уже исходя из результатов, врач сможет подобрать индивидуальную схему приёма минералов и витаминов», — заключил специалист.

До этого ученые Пермского Политеха сообщили «Газете.Ru», что лишь 14% жителей России полностью обеспечены всеми витаминами, а зимой дефицит микроэлементов становится особенно выраженным. Отмечается, что у 64% россиян наблюдается нехватка одного–двух витаминов, а у 22% — сразу нескольких.

