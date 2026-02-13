Психиатр рассказал, как темперамент влияет на здоровье человека

Каждый из четырех существующих видов темперамента — холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики — по-разному влияет на состояние здоровья человека. Об этом «Известиям» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По словам специалиста, холерикам свойственны повышенная возбудимость, эмоциональная нестабильность, агрессивность и раздражительность. Из-за таких особенностей характера эти люди зачастую впадают в невротическое состояние, плохо справляются со стрессом и сталкиваются с гипертонией.

«Меланхоликам одновременно свойственны повышенная тревожность и склонность к глубоким переживаниям. У них часто возникают тревожные и депрессивные расстройства или смешанное тревожно-депрессивное состояние», — отметил психиатр.

Он добавил, что флегматики являются более устойчивыми людьми в эмоциональном плане. Однако их тайные переживания, подавленные эмоции и обиды негативно отражаются на физическом здоровье. Они повышают давление, а также увеличивают риск онкологических заболеваний, инсульта и инфаркта.

Сангвиники легко воспринимают жизненные трудности. Однако они зачастую берут на себя крайне много дел, с которыми не всегда справляются. В итоге из-за такой нагрузки у них становится меньше сил, накапливается усталость и нарушается режим сна.

Психотерапевт подчеркнул, что сохранить здоровье холерикам помогут техники саморегуляции, меланхоликам — умение управлять собственными эмоциями и работать с негативными мыслями, флегматикам — способность понимать и показывать свои чувства, а сангвиникам — различные методики по управлению стрессом.

Врач-психиатр Надежда Соловьева до этого говорила, что в некоторых случаях прокрастинация возникает из-за развития депрессивного расстройства, при котором пациентам не хватает внутренней энергии, а также желания и эмоций для выполнения задач. По словам специалиста, склонность к откладыванию дел может возникать из-за личностных особенностей человека, например, холерики склонны к прокрастинации меньше остальных.

