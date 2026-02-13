Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психиатр рассказал, как темперамент влияет на здоровье человека

Психиатр Вилков: каждый темперамент оказывает разное влияние на здоровье
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Каждый из четырех существующих видов темперамента — холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики — по-разному влияет на состояние здоровья человека. Об этом «Известиям» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По словам специалиста, холерикам свойственны повышенная возбудимость, эмоциональная нестабильность, агрессивность и раздражительность. Из-за таких особенностей характера эти люди зачастую впадают в невротическое состояние, плохо справляются со стрессом и сталкиваются с гипертонией.

«Меланхоликам одновременно свойственны повышенная тревожность и склонность к глубоким переживаниям. У них часто возникают тревожные и депрессивные расстройства или смешанное тревожно-депрессивное состояние», — отметил психиатр.

Он добавил, что флегматики являются более устойчивыми людьми в эмоциональном плане. Однако их тайные переживания, подавленные эмоции и обиды негативно отражаются на физическом здоровье. Они повышают давление, а также увеличивают риск онкологических заболеваний, инсульта и инфаркта.

Сангвиники легко воспринимают жизненные трудности. Однако они зачастую берут на себя крайне много дел, с которыми не всегда справляются. В итоге из-за такой нагрузки у них становится меньше сил, накапливается усталость и нарушается режим сна.

Психотерапевт подчеркнул, что сохранить здоровье холерикам помогут техники саморегуляции, меланхоликам — умение управлять собственными эмоциями и работать с негативными мыслями, флегматикам — способность понимать и показывать свои чувства, а сангвиникам — различные методики по управлению стрессом.

Врач-психиатр Надежда Соловьева до этого говорила, что в некоторых случаях прокрастинация возникает из-за развития депрессивного расстройства, при котором пациентам не хватает внутренней энергии, а также желания и эмоций для выполнения задач. По словам специалиста, склонность к откладыванию дел может возникать из-за личностных особенностей человека, например, холерики склонны к прокрастинации меньше остальных.

Ранее психолог объяснил рост числа стрессовых расстройств у россиян.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!