Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Психолог объяснил рост числа стрессовых расстройств у россиян

Pravda.Ru: нестабильность привела к росту числа стрессовых расстройств у россиян
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Постоянное эмоциональное напряжение, рост стрессовых факторов и общая нестабильность в обществе привели к росту числа стрессовых и тревожных расстройств в России. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев, комментируя данные Росстата о том, что в России выросла заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами.

По его словам, психотравмирующих ситуаций становится больше, поэтому пациенты начинают чаще обращаться к врачам. При этом врач отметил, что многие из них не могут отличить настоящую депрессию от временного упадка сил или переутомления, поэтому начинают бесконтрольно принимать антидепрессанты.

«Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость. Это клиническое состояние, которое диагностируется по совокупности симптомов — снижению активности, тревожности, апатии и потере интереса к жизни. Поэтому важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а пройти обследование. Если есть тревожность или усталость, нужно сначала обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к психиатру», — подчеркнул Бурцев.

Чтобы снизить уровень стрессовых состояний у населения, он считает необходимым вводить профилактические программы, особенно среди молодежи, а также развивать культуру ответственного отношения к психическому здоровью.

Результаты опроса компании «Экоплант» до этого показали, что россияне называют холод главной причиной снижения работоспособности в зимний период. В исследовании принимали участие 1,4 тысяч работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

Ранее стало известно, почему спорт помогает от депрессии и тревожности.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!