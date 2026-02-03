Психолог объяснил рост числа стрессовых расстройств у россиян

Постоянное эмоциональное напряжение, рост стрессовых факторов и общая нестабильность в обществе привели к росту числа стрессовых и тревожных расстройств в России. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев, комментируя данные Росстата о том, что в России выросла заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами.

По его словам, психотравмирующих ситуаций становится больше, поэтому пациенты начинают чаще обращаться к врачам. При этом врач отметил, что многие из них не могут отличить настоящую депрессию от временного упадка сил или переутомления, поэтому начинают бесконтрольно принимать антидепрессанты.

«Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость. Это клиническое состояние, которое диагностируется по совокупности симптомов — снижению активности, тревожности, апатии и потере интереса к жизни. Поэтому важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а пройти обследование. Если есть тревожность или усталость, нужно сначала обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к психиатру», — подчеркнул Бурцев.

Чтобы снизить уровень стрессовых состояний у населения, он считает необходимым вводить профилактические программы, особенно среди молодежи, а также развивать культуру ответственного отношения к психическому здоровью.

Результаты опроса компании «Экоплант» до этого показали, что россияне называют холод главной причиной снижения работоспособности в зимний период. В исследовании принимали участие 1,4 тысяч работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

Ранее стало известно, почему спорт помогает от депрессии и тревожности.