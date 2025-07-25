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Врач назвала главные причины прокрастинации

Врач Соловьева: прокрастинация может быть симптомом депрессии
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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Прокрастинация иногда может возникать из-за развития депрессивного расстройства, при таком заболевании пациентам не хватает внутренней энергии, желания, эмоций для выполнения задач. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.

По ее словам, склонность к откладыванию дел может возникать из-за личностных особенностей человека. Так, например, холерики склонны к прокрастинации меньше остальных.

«Также желание ничего не делать может быть ответом на стрессы. То есть когда очень много дел и мы не в состоянии их выполнить, мозг как бы «подвисает» из-за большого объема задач», – добавила Соловьева.

Чтобы разобраться с причинами прокрастинации, она посоветовала обратиться к специалисту. Если недуг будет вызван депрессией, важно вылечить патологию.

Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос до этого говорила, что избавиться от прокрастинации можно, если понять, что факторы, которые ее провоцируют, не имеют ничего общего с реальностью. Наиболее эффективный способ проработать проблему — делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя.

Ранее психолог объяснила, как справиться с прокрастинацией.

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