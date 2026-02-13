Размер шрифта
Общество

Раскрыты главные способы защититься от атаки мошенников

Доцент Щербаченко: в разговоре с незнакомцем по телефону нельзя соглашаться
Shutterstock

Россиянам важно не терять бдительность и всегда быть готовыми к возможной атаке мошенников. В том числе не следует брать трубку, если звонок идет с незнакомого номера, а в беседе нельзя говорить слово «да» или подтверждать какие-либо личные данные. Просьба назвать код – это сигнал к немедленному сбросу звонка, сообщил RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

«Если неизвестный собеседник утверждает, что он представляет банк или любую другую организацию, просто положите трубку, перезвоните сами в эту организацию и все уточните. Если вас срочно просят подтвердить ваши данные кодом из СМС, сразу кладите трубку», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что защита от мошенников включает в себя создание надежных паролей для ресурсов – лучше всего, если они будут состоять из 12-18 символов, включая цифры, строчные и прописные буквы. Однако даже такие сложные пароли важно обновлять не реже одного раза в два-три месяца.

Также Щербаченко призвал россиян не вводить свои личные данные в формах, присланных в мессенджерах, не сообщать их по телефону, даже если собеседник требует это сделать от лица какой-то службы. Кроме того, приложения на смартфон можно скачивать строго из официальных магазинов, а если кто-то по переписке или в звонке начинает торопить с принятием какого-то решения – следует немедленно прекратить контакт.

На телефоне лучше всего установить программу защиты от спам-звонков – их предоставляют как операторы связи, так и банки. Если нужно ввести на каком-то сайте свои данные, важно сначала проверить значок замка в строке поиска в Интернете. Кроме того, специалист призвал воспользоваться такими методами защиты от аферистов, как самозапрет на кредиты, а также настройка сообщений от банков с данными по всем операциям.

«Не держите больших сумм на банковской карте, тем более если это зарплатная карта, используйте специальную карту для оплаты покупок в интернете», — заключил Щербаченко.

Напомним, исследователи выяснили, что в 2025 году произошло 250 утечек баз данных компаний России и СНГ. Из этого числа 230 утечек затронули именно российские организации. За предыдущий год общее количество строк с информацией о российских пользователях в базах данных увеличилось в полтора раза. Подчеркивается, что электронные адреса, номера телефонов и пароли пользователей представляют наибольшую ценность для киберпреступников, стремящихся к незаконному обогащению.

Юрист ранее раскрыл, какое наказание грозит компаниям за слив данных клиента.
 
