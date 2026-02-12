Юрист раскрыл, какое наказание грозит компаниям за слив данных клиента

Если после обращения в ту или иную компанию клиент внезапно сталкивается с ситуацией, когда ему начинают названивать, навязывая услуги и что-то рекламируя, то это может говорить о сливе его данных третьим лицам. За разглашение информации, включая номер телефона человека, компании грозит ответственность вплоть до уголовной, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Законодательство устанавливает, что разглашение персональных данных — это неправомерная передача или раскрытие конфиденциальной информации третьим лицам без согласия субъекта», — подчеркнул юрист.

Правда, для привлечения виновных к наказанию клиенту нужно доказать, что его данные были разглашены. Для этого нужно записать разговор и уточнить у собеседника, откуда у них номер телефона и данные. Кроме того, важно заказать у оператора детализацию звонков и зафиксировать номер, навязывающий услуги.

Собрав всю эту информацию, пострадавшему нужно сначала обратиться в компанию, которая подозревается в сливе, потребовав раскрыть факт передачи данных третьим лицам. Затем следует направить жалобу в Роскомнадзор – ведомство должно провести проверку на соблюдение законодательства.

Также юрист напомнил, что при подписании документов этот вопрос нужно тщательно проверять – иногда в договоре прописывается пункт о праве на передачу информации третьим лицам в маркетинговых и рекламных целях. Если это обнаружится позже, то клиент имеет право обратиться в организацию с еще одним заявлением на отзыв согласия на обработку персональных данных, заключил Хаминский.

Напомним, исследователи выяснили, что в 2025 году произошло 250 утечек баз данных компаний России и СНГ. Из этого числа 230 утечек затронули именно российские организации. В 2025 году произошло 250 утечек баз данных компаний России и СНГ. За предыдущий год общее количество строк с информацией о российских пользователях в базах данных увеличилось в полтора раза. Подчеркивается, что электронные адреса, номера телефонов и пароли пользователей представляют наибольшую ценность для киберпреступников, стремящихся к незаконному обогащению.

