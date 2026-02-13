Размер шрифта
Общество

Новая птицефабрика в Подмосковье вчетверо нарастит производство яиц

В Подмосковье на новой птицефабрике будут производить полмиллиона яиц в год
Кирилл Брага/РИА «Новости»

В Подмосковье к будущему году планируют запустить в работу новый птицеводческий комплекс под Каширой. Это позволит вчетверо нарастить производство яиц в регионе, предприятие станет одним из крупнейших в стране. По проекту, выпуск продукта на фабрике превысит полмиллиона яиц в год, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Строительство ведется в рамках подписанного на ПЭМФ соглашения властей региона с акционером группы компаний «Лето» Алексеем Зеленковым.

«Новая птицефабрика в Кашире рассчитана на 550 миллионов яиц в год. Для сравнения, за весь 2024-й в Московской области было произведено 199 миллионов яиц», — цитирует Воробьева 360.ru.

Состоять фабрика будет из шести корпусов для выращивания молодняка и еще восьми – для содержания несушек. Кроме того, на базе предприятия будет работать распределительный центр для сортировки и упаковки готовой продукции. По словам Зеленкова, компания планирует внедрить в работу предприятия современные технологии, в том числе в части вопросов содержания птицы, организации производства.

«Например, автоматический сбор и сортировка яйца, машинное зрение, полностью автоматизированные линии кормления птицы», — пояснил он.

Строительство стартовало в прошлом году при поддержке региона, которая, в том числе, включает в себя льготное кредитование, налоговые льготы, компенсацию затрат на оборудование и так далее.

Отметим, что группа компаний «Лето» выпускает яйца под своей маркой и является одной из десяти крупнейших в РФ и лидером отрасли в ЦФО.

Напомним, комплекс возводится на территории деревни Пятница. Отмечается, что инициатива спровоцирует рост производительности компании до 1,2 млрд яиц в год, а также создаст 300 новых рабочих мест. В реализацию проекта вложат в общей сложности 6 млрд рублей. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Ранее крупнейшая птицефабрика ЦФО остановила отгрузки из-за птичьего гриппа.
 
