В Подмосковье появится крупнейший птицеводческий комплекс

В подмосковном округе Кашира построят крупнейший комплекс по производству куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В городском округе Кашира Московской области ООО «Белянка» (входит в ГК «Лето») получило разрешение на строительство современного комплекса по производству куриного яйца», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что инициатива спровоцирует рост производительности компании до 1,2 млрд яиц в год, а также создаст 300 новых рабочих мест. В реализацию проекта вложат в общей сложности 6 млрд рублей.

Комплекс будет возведен на территории деревни Пятница. В его составе будет находиться шесть корпусов для содержания кур, сортировочный центр и другие объекты. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.

До этого зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский заявил, что неумение министерства сельского хозяйства РФ планировать производство продовольствия привело к дефициту яиц в стране.

Ранее сообщалось, что куриные яйца скоро подорожают еще сильнее.