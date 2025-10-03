На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье появится крупнейший птицеводческий комплекс

Минсельхоз Подмосковья: крупнейший птицеводческий комплекс построят в Кашире
Кирилл Брага/РИА «Новости»

В подмосковном округе Кашира построят крупнейший комплекс по производству куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В городском округе Кашира Московской области ООО «Белянка» (входит в ГК «Лето») получило разрешение на строительство современного комплекса по производству куриного яйца», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что инициатива спровоцирует рост производительности компании до 1,2 млрд яиц в год, а также создаст 300 новых рабочих мест. В реализацию проекта вложат в общей сложности 6 млрд рублей.

Комплекс будет возведен на территории деревни Пятница. В его составе будет находиться шесть корпусов для содержания кур, сортировочный центр и другие объекты. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.

До этого зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский заявил, что неумение министерства сельского хозяйства РФ планировать производство продовольствия привело к дефициту яиц в стране.

Ранее сообщалось, что куриные яйца скоро подорожают еще сильнее.

