Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Ставрополе

Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал обвиняемого в подготовке взрыва здания правительства в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 18 февраля 2024 года», — заявили в суде.

Следствие подозревает арестованного мужчину в том, что он является сторонником «Исламского государства» (организация запрещена в России) и готовился к осуществлению теракта в крае. При этом зафиксировано общение арестованного с членом террористической организации.

Потенциальный теракт был предотвращен действиями сотрудников ФСБ.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт против руководства региона.

По данным следствия, теракт планировался 21-летним мужчиной, который работает в Ставрополе на автомойке.

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