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В Европе придумали, как защитить подводные кабели

ЕК предложила использовать спутники и морские дроны для слежки за танкерами РФ
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Mindaugas Kulbis/AP

Европейская комиссия предложила создать общеевропейскую систему космического мониторинга повреждений подводных кабелей и выявления «подозрительной активности на море». Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя данную инициативу, передает ТАСС.

В частности, он призвал использовать для этих целей европейскую спутниковую систему Copernicus и морские военные и гражданские беспилотники.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Также в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что страны Европы ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, которые везут российскую нефть.

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