Общество

Охранник, погибший при стрельбе в Анапе, действовал по инструкции и спас студентов

Глава Анапы Маслова: охранник при стрельбе действовал по инструкции и спас людей
Telegram-канал Светлана Маслова

Охранник, погибший во время стрельбы в Анапе, действовал по инструкции и спас людей. Об этом рассказала глава Анапы Светлана Маслова.

Увидев вооруженного человека, 55-летний Николай Замараев действовал строго по инструкции и заблокировал вход. Преступник выстрелил через дверь, и пуля пробила бронежилет сотрудника — несмотря на тяжелое ранение, он добрался до тревожной кнопки, вызвал спецслужбы и сообщил по рации о случившемся на второй пост. Благодаря этому педагоги и студенты успели забаррикадироваться в аудиториях.

От полученных ранений Замараев скончался. Коллеги и студенты называли его дядей Колей и запомнили принципиальным, ответственным и добрым человеком. Семье погибшего оказывают помощь, с родственниками работают психологи.

Инцидент произошел в анапском индустриальном колледже. Молодой человек пришел в учебное заведение с ружьем и стал стрелять. В результате он успел ранить несколько человек. Нападавшего задержали специалисты Росгвардии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным Telegram-каналов, фигурант в своих соцсетях писал о других стрелках, совершавших подобные преступления.

Ранее после стрельбы в Анапе открыли горячую линию психологической помощи.
 
