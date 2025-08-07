На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сырье для популярных куриных стрипсов обнаружили опасную бактерию

SHOT Проверка: в сырье для стрипсов Rostic's обнаружили сальмонеллу
true
true
true
close
Jag_cz/Shutterstock/FOTODOM

В сырье для стрипсов Rostic's обнаружили сальмонеллу. Судебное разбирательство с поставщиком длится уже полгода, пишетTelegram-канал SHOT Проверка.

По информации канала, в январе этого года специалисты санитарного надзора в одном из ресторанов сети Rostic's в Омске нашли зараженные сальмонеллой полуфабрикаты для куриных стрипсов. Как пишет SHOT, ссылаясь на решение суда, вероятные причины появления кишечной бактерии — некачественное сырье или несоблюдение санитарных норм на производстве.

Уточняется, что в ходе разбирательств производителя сырья для Rostic's привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 350 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания, после инцидента в заведениях провели дополнительную проверку продукции и усилили контроль качества на стороне поставщика.

В Санкт-Петербурге ранее у трех пассажиров прогулочного теплохода диагностировали отравление после перекуса на борту. Двум туристам из Белоруссии диагностировали отравление, еще одному пассажиру — сальмонеллез.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое отравление сотрудников комплекса отдыха.

