Названы реальные шансы заразиться сальмонеллезом от магазинных яиц

В России очень многие боятся есть яйца с сырым желтком, но какие реально существуют шансы заразиться сальмонеллезом в этом случае? Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Сальмонеллез — это действительно серьезная инфекция, и риск заразиться ей через сырые яйца существует, но его степень зависит от нескольких факторов. В России сальмонеллы чаще встречаются в яйцах от неконтролируемых производителей (рынки, частные хозяйства). Промышленные яйца (особенно с маркировкой С0, С1) проходят дезинфекцию, что снижает риск. Чем дольше хранятся яйца, тем выше вероятность размножения бактерий (если изначально была контаминация). Трещины увеличивают риск проникновения сальмонеллы внутрь», — объяснила она.

По словам эксперта, вероятность заражения из промышленных яиц составляет менее 1%, из домашних — выше (5–10%).

«Снизить риск можно, если покупать яйца только с маркировкой (С0, С1). Мыть яйца с мылом перед использованием. Проверять срок годности. Людям с ослабленным иммунитетом и детям лучше избегать сырых желтков. Риск сальмонеллеза из-за сырых яиц в России есть, но не катастрофический. Если соблюдать меры предосторожности, вероятность заражения минимальна. Однако для некоторых групп (дети, пожилые, беременные) лучше перестраховаться», — резюмировала она.

