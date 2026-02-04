Круче комиксов: как супергерой СВО стал кумиром молодежи?

Старт нового сезона проекта «Хранители истории», известность которому во многом принесли встречи школьников с ветеранами СВО, превращает их из абстрактных символов в живых героев, чей опыт меняет мировоззрение. Личный пример бойцов и честный рассказ о долге и мужестве действуют сильнее любых лекций. Этот живой диалог не просто сохраняет прошлое — он формирует будущее страны.

Когда Z не просто обозначает поколение

В Москве 2 февраля стартовал новый сезон проекта «Хранители истории». Сто юнармейцев и активистов «Движения Первых» заступили на Пост №1 у Вечного огня, возложили цветы к Монументу Победы. Но кульминацией стала не торжественная церемония, а разговор. Проект, инициированный молодежными движениями, построен на простой, но эффективной формуле: прямой, неформальный контакт поколений.

Здесь нет места трескучим фразам или сухому языку учебника. Есть живой человек с шрамами и наградами, который может ответить на любой, даже самый неудобный вопрос: было ли страшно? О чем думал в госпитале? Что такое настоящая дружба? Встреча с Героем России, который может прямо ответить на самый сложный вопрос, становится для подростка точкой опоры, моментом личного соприкосновения с историей и ее нравственными категориями — долгом, честью, мужеством, самопожертвованием.

Проект «Хранители истории» дает этой активности фокус и высочайший образец для подражания. В центре этого процесса — фигуры, биографии которых служат примером того, что герои живут не только в учебниках, они рядом. Один из них — Герой России Владислав Головин, который встал у руля миллионной «Юнармии». Его путь показывает, как рождается новая национальная легенда и почему за ней искренне идут подростки.

От красного рюкзака до Золотой Звезды

Весной 2022 года в репортажах из освобождаемого Мариуполя стал мелькать молодой командир морской пехоты с красным рюкзаком за спиной и позывным «Струна». Это был 25-летний гвардии старший лейтенант Владислав Головин. С 24 февраля 2022 года в составе 382-го отдельного батальона морской пехоты он принимал участие в специальной военной операции по защите ДНР. Его красный рюкзак был ориентиром для своих в ходе уличных боев и стал частью будущей легенды.

При освобождении города Мариуполя от националистического полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Головин принял на себя командование подразделением, когда командир роты получил тяжелое ранение, а его заместитель погиб. Его бойцы сумели проникнуть на территорию противника и получить важную информацию, которую сообщили в штаб. Именно Владислав передал засевшим в развалинах завода «Азовсталь» боевикам «Азова» и морским пехотинцам 36-й бригады ВСУ требования нашего командования о сдаче оружия и выходе с территории предприятия.

Во время одного из боев Головин уничтожил три вражеских БМП и около 20 боевиков, благодаря чему очередной населенный пункт перешел под контроль наших войск. В другом бою с группой диверсантов молодой командир получил контузию из-за прямого попадания снаряда в боевую машину, но продолжил командовать и выносил на себе раненых бойцов. Военную карьеру прервал бой с диверсантами, во время которого молодой командир оказался на минном поле и взрывом ему оторвало часть ноги.

Указом президента Российской Федерации от 20 сентября 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Владиславу Головину было присвоено звание Герой Российской Федерации. А знаменитый красный рюкзак занял место в Центральном музее Вооруженных сил России.

Несмотря на инвалидность, уже с 2023 года Владислав Головин работал старшим преподавателем кафедры военно-политической работы в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Позднее, с мая 2024 года, он начал проходить обучение в рамках президентской кадрово-образовательной программы «Время Героев».

С декабря 2024 года он возглавляет Главный штаб «Юнармии», где сегодня сосредоточен на воспитании патриотически ориентированной молодежи, сохранении исторической памяти, развитии наставничества с участием ветеранов СВО и формировании мотивации к служению стране, включая военную и общественную траектории.

«С ним хочется идти»

Казалось бы, что может связывать подростка, живущего в мире коротких видеороликов и соцсетей, с человеком, прошедшим через горнило тяжелейших боев? Ответ, который дают сами школьники, удивительно прост: искренность и подлинность. Это высшая ценность для поколения, выросшего в эпоху дипфейков. Они знали «Струну» еще по репортажам из горящего Мариуполя. Для них он был и остается «своим» – молодым, узнаваемым, действовавшим на их глазах.

Как объяснил Кирилл Медведев, девятиклассник гимназии №1 Балашихи: «Он говорит то, что чувствует, ему веришь, за ним хочешь идти». Дарья Демянчук, восьмиклассница школы №10 из Реутова, признается, что его назначение руководителем «Юнармии» стало для нее радостным шоком и восторгом. «Я не могла поверить, что нашим руководителем будет именно он— человек, который в столь молодом возрасте уже столько сделал для нашей Родины», — говорит она. По словам Дарьи, Головин — пример мужества и чести для ее поколения, который словом и делом учит их, что значит любить Родину и быть настоящим патриотом.

Московского юнармейца Мохамеда Адама Бахаа, девятиклассника школы №1000, восхищает стойкость Головина: «В биографии Владислава Николаевича нельзя выделить какой-то один поступок, меня впечатляют его стойкость и верность долгу: даже в самых сложных обстоятельствах он не утратил чувства ответственности и продолжил выполнять задачу. Он показал всем, что не бывает непреодолимых препятствий. После тяжелого ранения он не сдался: прыгает с парашютом, снимается в клипах, занимается спортом».

Для молодого поколения это оказывается даже более важным месседжем, чем сам боевой эпизод: жизнь продолжается, и служение Родине может принимать разные формы.

Открытием для подростков стала скромность героя, который не стремится к славе, а просто делает то, что считает правильным. В этом — ключ к успеху всего проекта «Хранители истории». История перестает быть скучным предметом, когда ее тебе рассказывает живой человек, чьи слова не расходятся с делом, чья боль, потери и победы настоящие.

Ломая стереотипы

Сегодня широко распространились стереотипы о том, что современную молодежь отличают равнодушие, цифровая зависимость, оторванность от реальности. В топе новостей школьные ЧП и скандалы, тогда как в тени остаются куда более важные вещи. Реальность, которую создают «Движение первых» и «Юнармия», диаметрально противоположна. Эти ребята — не массовка для парада, они делами доказывают, что сохранение памяти о ее героическом прошлом для них не просто лозунг.

Уже больше 290 тыс. подростков стали участниками проекта «Хранители истории». Его частью стала акция «Верни Герою имя», участники которой берут шефство над памятными местами Великой Отечественной войны, приводят их в порядок, а также устанавливают имена и истории погибших солдат и офицеров. В рамках проекта «Движения первых» «По следам истории» подростки разрабатывают экскурсионные маршруты и подкасты. По всей стране молодежь становится участниками Всероссийского конкурса «Память жива», создавая в школьных музеях экспозиции, посвященные вкладу своего региона в Великую Победу и подвигам земляков. Опровергая разглагольствования об утраченных ценностях, они своими делами доказывают, что дух патриотизма живет и передается новым поколениям.

Завершением четвертого сезона проекта станет IV Всероссийский слет «Хранителей истории», во время которого активисты обменяются идеями и инициативами по его развитию, поучаствуют в мастер-классах, пообщаются на дискуссионных и панельных площадках, встретятся с экспертами. И конечно, неотъемлемой частью слета будут уроки мужества, на которых происходит передача духовного и нравственного кода от поколения, прошедшего через испытание, к поколению, которому строить будущее.