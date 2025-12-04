На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия отправит еще семь детей к семьям на Украине

Львова-Белова: еще семь детей воссоединяются с близкими на Украине
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Семь детей воссоединяются со своими семьями на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Продолжаем работу по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах. Семь детей воссоединяются со своими семьями на Украине — шесть мальчиков и одна девочка», — написала она.

Омбудсмен поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за участие в продолжающихся мероприятиях по воссоединению детей с их семьями.

В июне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только спасенные российскими военными. По его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он добавил, что российская сторона работает над тем, чтобы все семьи и с той, и с другой стороны воссоединились.

Ранее школьница из ЛНР отправила письмо жене Трампа.

